أستون فيلا ينتفض ويهزم وست بروميتش في ملحق التأهل

تعافى أستون فيلا بعد التأخر بهدف وفاز 2 - 1 على ضيفه وست بروميتش ألبيون في ذهاب قبل نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وتقدم دوايت غايل بهدف لوست بروميتش في الدقيقة 16، ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في دوري الدرجة الثانية، بعد خطأ من غلين ويلان. وأدرك البديل كونور هوريهان التعادل لأستون فيلا بتسديدة هائلة من حافة المنطقة بعد تمريرة من النشيط جاك غريليش في الدقيقة 75.

وبعد أربع دقائق حصل غريليش على ركلة جزاء نفذها زميله تامي أبراهام، المعار من تشيلسي، بنجاح ليسجل هدف الفوز. وتعرض غايل، هداف وست بروميتش، للطرد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ليغيب بالتالي عن لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة الأخرى بقبل نهائي الملحق سيلعب ليدز يونايتد مع ديربي كاونتي يوم السبت بينما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء.

ويتأهل الفائزان لخوض مواجهة فاصلة على الصعود في استاد ويمبلي يوم 27 مايو لتحديد ثالث المتأهلين للدوري الممتاز بعد نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد.