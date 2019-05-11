أليغري يحدد مصيره مع يوفنتوس

يعتزم ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تحديد مصيره مع اليوفي خلال لقاء يعقده مع رئيس النادي أندريا أنيلي في الأسبوع الجاري.

وقال أليغري يوم السبت: قلت له قبل مباراة العودة أمام أياكس إنني أريد البقاء.

وكانت تكهنات ثارت منذ أسابيع حول إمكانية رحيل أليغري، 51 عاما، في الصيف المقبل وذلك بعد خمسة أعوام قضاها مع النادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن اليوفي حصد العام الحالي بطولة الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، لكنه فشل مجددا في دوري أبطال أوروبا وخرج في مباراة ربع النهائي أمام أياكس امستردام. وكان اليوفي يأمل في التتويج ببطولة أبطال أوروبا، ولاسيما بعد ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال أليغري إن الشائعات حول وجود خليفة محتمل له هي " جزء من اللعبة"، مشيرا إلى أنه يستطيع الحديث عن هذا الموضوع بصورة أدق بعد اللقاء مع رئيس النادي. يذكر أن المدرب الإيطالي حصل مع اليوفي على خمس بطولات دوري وأربع بطولات كأس.