أندير هيريرا يعلن رحيله عن يونايتد بعد لقاء كارديف

أكد الإسباني أندير هيريرا يوم السبت ما كان متوقعا بدرجة كبيرة، وهو رحيله في نهاية الموسم الحالي عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسط تقارير عن احتمال انتقاله إلى باريس سان جيرمان المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وينتهي عقد لاعب خط الوسط البالغ 29 عاما مع "الشياطين الحمر" بختام الموسم الحالي، وأبلغ المشجعين بقراره من خلال شريط مصور نشره النادي عبر "تويتر" بعنوان "رسالة وداع من أندير هيريرا".

وفي الشريط الذي تضمن لمحات من الأداء الذي قدمه هيريرا في صفوف الفريق الأحمر، قال اللاعب "ثمة لون أحمر في قلبي، عرفت ذلك منذ المرة الأولى التي لعبت فيها هنا وبدأت بارتداء" قميص الفريق.

وتابع "نادٍ يتابعه آلاف المشجعين الذين يحترمون ويستذكرون كل اللاعبين الذين يقدمون كل شيء. كنت أشعر بأنني مميز كلما ردد المشجعون اسمي. شعرت بالفخر عندما قرر المشجعون اعتباري جزءا من هذا التاريخ المذهل. في كل مرة مثلت فيها النادي، في كل مباراة، في الانتصارات والهزائم، حتى عندما لم أكن قادرا على المساعدة من على المستطيل الأخير، كنت أفهم ما يعنيه هذا النادي".

وشدد هيريرا على أنه سيذكر "كل مباراة من نحو 200 لقاء خضتها بهذا القميص، لأن اللعب في أعظم نادٍ في إنجلترا هو موضع فخر حقيقي (...) شكرا على هذه الأعوام الخمسة المذهلة".

وانضم الدولي هيريرا إلى صفوف يونايتد في العام 2014 قادما من أتلتيك بلباو، وخاض معه 189 مباراة سجل خلالها 20 هدفا، بحسب إحصاءات الموقع الإلكتروني للنادي، وتوج فيها بلقب كأس إنجلترا وكأس الرابطة المحلية، ومسابقة الدوري الأوروبي، يوروبا ليغ، في العام 2017.

وقال هيريرا في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي بشأن مباراته الأخيرة "بالطبع ستكون صعبة لأنني أدرك أنني لن أواصل اللعب مع هذا الفريق ومن أجل المشجعين (...) كل ما يمكنني قوله هو أني أرحل فخورا جدا وبراحة مع نفسي لأنني حاولت وقدمت كل شيء للنادي والمشجعين".

وسيخوض هيريرا مباراته الأخيرة بقميصه الرقم 21، عندما يستضيف فريقه كارديف سيتي على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد، في مباراة ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.