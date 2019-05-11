حسم لقب الدوري الألماني يتأجل للجولة الأخيرة.. ونورنبرغ يهبط

تأجل حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" إلى الجولة الأخيرة، وذلك بعدما سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه لايبزيغ، وفوز بوروسيا دورتموند على فورتونا دوسلدورف 3 - 2، يوم السبت، في الجولة الرابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة تأكد هبوط نورنبرغ وهانوفر بشكل رسمي، فيما يخوض شتوتغارت الدور الفاصل للبقاء في الدوري.

وشهدت هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على نورنبرغ 4 - صفر وهانوفر على فرايبورغ 3 - صفر وفيردر بريمن على هوفنهايم 1 - صفر وشتوتغارت على فولفسبورغ 3 - صفر وهيرتا برلين على أوغسبورغ 4 - 3 وتعادل باير ليفركوزن مع شالكه 1 - 1.