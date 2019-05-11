فان بيرسي يود إنهاء مسيرته بشكل قوي قبل اعتزاله

يريد روبن فان بيرسي أن يختتم مسيرته بقوة بعد 18 عاما من اللعب عندما يخوض المباراة الأخيرة في الدوري الهولندي لكرة القدم قبل اعتزال لعب كرة القدم يوم الأحد.

وقال المهاجم البالغ عمره 35 عاما لوسائل إعلام هولندية قبل أن يلعب مع فينوورد أمام أدو دن هام في روتردام "هدفي أن أنهي مسيرتي بقوة لأن كرة القدم هي شغفي".

وأحرز فان بيرسي 50 هدفا في 102 مباراة ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب هولندا كما نجح على مستوى الأندية في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال والدوري الممتاز مع مانشستر يونايتد.

كما لعب في تركيا قبل أن يعود إلى ناديه الأول على المستوى الاحترافي ليختتم مسيرته بعدما اتخذ قرار الاعتزال منذ عام واحد، وقال فان بيرسي "أنا فخور أني اتخذت هذا القرار بالفعل، لأنه كان أمامي عام كامل لكي أصبح مستعدا من الناحية الذهنية للاعتزال".

وأضاف في مؤتمر صحافي "إذا كنت اتخذت القرار منذ أسابيع قليلة فكان الأمر سيصبح صعبا في التعامل معه خلال فترة قصيرة".

وكان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة في الدوري يوم الأحد قبل إجراء تغيير في المواعيد بسبب مشاركة أياكس في دوري الأبطال لتصبح هذه الجولة يوم الأربعاء المقبل.

لكن فان بيرسي يخطط لإنهاء مسيرته أمام عائلته وأصدقائه في ملعب فينوورد، وبعد الاعتزال قال فان بيرسي إنه يريد أن يفعل شيئا يتعلق باللعبة لكن لا يرغب في العمل كمدرب.

وقال فان بيرسي "حتى تصبح مدربا فإنك تتعرض للضغط. إذا عملت على طريقة بيب غوارديولا فإنك تكون مشغولا بكرة القدم صباحا ومساء".