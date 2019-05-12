أياكس يقترب من حسم اللقب برباعية في مرمى أوتريخت

أحرز دوسان تاديتش هدفين ليضع أياكس قاب قوسين أو أدنى من لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم بفوز 4 - 1 على ضيفه أوتريخت يوم الأحد بعدما سقط أيندهوفن حامل اللقب 1 - صفر أمام مستضيفه ألكمار.

ويدخل أياكس الجولة الأخيرة يوم الأربعاء متقدما بثلاث نقاط على أيندهوفن بالإضافة إلى فارق 14 هدفا ويحل ضيفا على دي غرافشاب صاحب المركز قبل الأخير. ويستضيف أيندهوفن منافسه هيراكليس صاحب المركز السابع.

وهز كل من كلاس-يان هنتلار ودوني فان دي بيك الشباك لأياكس ليعوض خيبة أمل الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير في الوقت المحتسب بدل الضائع الأسبوع الماضي.



وسيمدد أياكس رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 34 في موسم أحرز فيه 115 هدفا في 33 مباراة في الدوري وسبق أن نال لقب كأس هولندا بقيادة المدرب إيريك تن هاغ.