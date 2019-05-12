ثنائية بيلوتي تقود تورينو لفوز صعب على ساسولو

سجل أندريا بيلوتي هدفين ليقود تورينو إلى قلب تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه ساسولو في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 - 2 يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع تورينو رصيده إلى 60 نقطة ليقفز إلى المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة وتجمد رصيد ساسولو عند 42 نقطة في المركز العاشر.

وأهدر بيلوتي فرصة التقدم مبكرا لتورينو عندما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 17 ثم أنهى ساسولو الشوط الأول لصالحه بهدف سجله مهدي بوربيعة في الدقيقة 27 ولكن نفس اللاعب طرد بعد الهدف مباشرة لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل بيلوتي هدف التعادل لتورينو في الدقيقة 56 مستغلا النقص العددي في صفوف ضيفه. وأعاد بول ليرولا التقدم لساسولو بهدف في الدقيقة 71 لكن تورينو رد بهدفين متتاليين أحرزهما سيموني زازا وبيروتي في الدقيقتين 81 و82 .