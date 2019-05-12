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جائزة إسبانيا الكبرى: فوز وصدارة للبريطاني هاميلتون

المصدر: برشلونة - فرانس برس
هاميلتون محتفلا بالجائزة
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فاز البريطاني لويس هاميلتون الأحد بجائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، مانحا وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا، فريقهما مرسيدس الثنائية الخامسة في خمسة سباقات، في بداية تاريخية للفريق في البطولة.

واستفاد بطل العالم خمس مرات من انطلاقة مثالية ليخطف الصدارة من بوتاس الذي سجل أسرع وقت في التجارب الرسمية السبت، وأحكم سيطرته على السباق منذ البداية حتى النهاية. وحل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ثالثا، متقدما على سائقَي فيراري الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو.

وبهذا الفوز، وهو الثالث له هذا الموسم، انتزع هاميلتون صدارة الترتيب العام للبطولة من زميله بوتاس الذي فاز بالسباقين الآخرين.

كلمات دالّة

#بوتاس, #هاميتون, #إسبانيا الكبرى

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