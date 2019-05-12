قميص يوفنتوس بلا خطوط للمرة الأولى منذ أكثر من قرن

كشف فريق يوفنتوس المتوج حديثا بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن تواليا، يوم الأحد قميصه الجديد، والذي ستغيب عنه الخطوط السوداء والبيضاء للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.

ويعود تأسيس فريق "السيدة العجوز" إلى العام 1897، وعرف بكونه مخططا بالأبيض والأسود منذ العام 1903. لكن القميص الجديد سيكون منقسما بالطول الى جزء أبيض وآخر أسود، بلا خطوط.

وسيرتدي لاعبو فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، وأبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، القميص الجديد عندما يحلون ضيوفا في وقت لاحق يوم الأحد على روما في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري المحلي لهذا الموسم.

واعتبر الفريق في بيان أن "التصميم الجديد الجريء يعكس الماضي، ولكنه يطلق أيضا مستقبل النادي من خلال تطوير الخطوط البيضاء والسوداء الأيقونية".

ويتضمن التصميم أيضا جزءا زهريا، في خطوة وضعها النادي في إطار "تكريم اللون الأول الذي ارتداه الفريق".

وعزز يوفنتوس هذا الموسم رقمه القياسي في الدوري الإيطالي بإحراز اللقب للمرة الـ35، لكنه فشل مجددا في إحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا الذي يبحث عنه للمرة الثالثة في تاريخه (بعد 1985 و1996)، بخروجه من الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي.