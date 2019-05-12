كلوب يعترف: من الصعب منافسة مانشستر سيتي

كال يورغن كلوب مدرب ليفربول المديح للاعبيه على "موسمهم المذهل" لكنه قال إن الفريق بحاجة ليكون "قريبا للغاية من المثالية" لو أراد أن يتفوق الموسم المقبل على مانشستر سيتي ويحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى ليفربول الدوري بالفوز 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في أنفيلد يوم الأحد لكن بفوز سيتي 4-1 على ملعب برايتون أند هوف ألبيون احتل فريق المدرب كلوب الذي حصد 97 نقطة المركز الثاني.

وقال المدرب الألماني إن فريقه، الذي خسر مرة واحدة في الدوري، يجب أن يستعد لتحد جديد الموسم المقبل لكنه أضاف أنه لا يتوقع حدوث أي تراجع لسيتي.

وأضاف كلوب: طالما ظل سيتي يملك ذات الكفاءة والقوة والقدرات الفنية لن يكون من السهل على أي فريق تجاوزه. هذا واضح تماما. كنا قريبين للغاية من الفوز بالدوري الممتاز. أعتقد أن هذا هو الأمر. وسيستمر هذا الوضع إلى يتغير الوضع.

وقال كلوب، الذي تولى تدريب ليفربول في 2015، إنه كان متأكدا أن هذا الموسم رغم تطور فريقه لم يكن بأي حال أفضل ما يمكن أن يقدمه الفريق.

ولم يفز ليفربول باللقب في عصر الدوري الممتاز الذي بدأ موسم 1992-1993 حيث يرجع آخر ألقابه إلى 1990 في عصر ‬الدرجة الأولى‬.

وقال كلوب: سيقول الناس لنا إنه مر 30 عاما لكن لديهم حقا مشكلة أكبر حتى نكون منصفين سواء الناس التي تقول ذلك أو الأندية. سنعود وننافس مجددا.

وقال إن هذا الموسم أكثر المواسم التي نافس خلالها ليفربول على اللقب منذ توليه المسؤولية فضلا عن إجمالي النقاط التي جمعها في الدوري وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة توتنهام في الأول من يونيو المقبل.