ماريو روي يمنح نابولي نقاط سبال

أحرز الظهير ماريو روي هدفا قبل دقيقتين على النهاية ليمنح نابولي الفوز 2-1 على مستضيفه سبال في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم نابولي، الذي ضمن إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف البطل يوفنتوس، بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة البرازيلي آلان من 12 مترا.

وأعتقد سيرجيو فلوكاري أنه أدرك التعادل لسبال لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. وحصل سبال على ركلة جزاء نفذها أندريا بيتانيا بنجاح قبل ست دقائق من النهاية. وتبادل ماريو روي تمرير الكرة مع خوسيه كاييخون قبل أن يسدد بقوة في المرمى في الدقيقة 88.

ويملك نابولي 76 نقطة من 36 مباراة متأخرا بفارق 13 نقطة عن يوفنتوس بينما يأتي سبال في المركز 11 وله 42 نقطة.