هرتا برلين يعين كوفيتش مدرباً للفريق

أعلن نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم، يوم الأحد، تعيين أنتي كوفيتش كمدير فني للفريق الأول بداية من الموسم المقبل، وذلك بعدما تم تصعيده من منصبه كمدير فني لفريق تحت 23 عاما.

ولعب الكرواتي كوفيتش، المولود في برلين، مع هرتا برلين في الفريق الأول والاحتياطي ولشتوتغارت ونورنبرغ وبوخوم، وأصبح مديرا فنيا لفريق تحت 23 عاما بهرتا في 2013.

وسيخلف كوفيتش، لاعبا سابقا آخر في هيرتا وهو بال دارداي، الذي استقال بعد أربع سنوات ونصف السنة قضاها مع الفريق وبعد هبوط مستوى الفريق في الأشهر القليلة الماضية والتي جعلت الفريق يبتعد عن المراكز المؤهلة للعب في أوروبا.

وقال كوفيتش "إن حلم الطفولة أصبح حقيقة، لم يكن هرتا بمثابة صاحب عمل عادي بالنسبة لي. هرتا هو شغفي. أريد جلب الشغف والعاطفة للفريق".

وقال المدير الرياضي ميشيل بريتز: قلنا في البداية أننا نريد مدربا يحمي البصمة الوراثية لهرتا. أنتي كوفيتش يعلم البصمة الوراثية أكثر من أي مرشح آخر.