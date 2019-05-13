بولونيا يكتسح بارما برباعية وينعش حظوظه في البقاء

أنعش بولونيا حظوظه في البقاء ببطولة الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - 1 على ضيفه بارما يوم الاثنين في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد بولونيا، الذي حقق انتصاره الأكبر في المسابقة هذا الموسم، إلى 40 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث عشر، بفارق خمس نقاط أمام مراكز الهبوط، قبل مرحلتين على نهاية المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد بارما، الذي لم يحقق أي انتصار منذ التاسع من مارس الماضي، عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر، ليواصل الدخول في دائرة الخطر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يبادر ريكاردو أورسوليني بالتسجيل لمصلحة بولونيا في الدقيقة 51.

وأضاف إيريك بولجار الهدف الثاني لبولونيا في الدقيقة 59، قبل أن تتضاعف معاناة بارما، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه برونو ألفيس في الدقيقة 62 لحصوله على إنذارين.

واستغل بولونيا النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف ليانكو إيفانجليستا فوجنوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 72، فيما قلص روبيرتو إنجليسي الفارق، بتسجيله هدف بارما الوحيد في الدقيقة 81. وجاء الهدف الرابع لبولونيا عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فرانسيسكو سبيرالتا، لاعب بارما هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.