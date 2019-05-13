روبن: بإمكاني اللعب إلى خمس سنوات مقبلة

كشفت وسائل الإعلام الألمانية يوم الاثنين أن اللاعب الهولندي آريين روبن سيتخذ قراره بشأن الاستمرار أو عدم الاستمرار في الملاعب اعتمادا على مدى تطور حالته البدنية خلال الفترة المقبلة.

وقال روبن في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "كيكر" الألمانية": في الحقيقة لا أزال أرغب في اللعب، ولكن من المهم ألا أظل أعاني لخمسة أشهر أخرى من الإصابات.

وأضاف اللاعب الهولندي الدولي: لا يزال بإمكاني اللعب لأربع أو خمس سنوات، ولكن على الجانب الأخر هناك الإصابات.

وعاد روبن للمشاركة في المباريات بعد غياب دام لأشهر بداعي الإصابة في المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ 3 - 1 على هانوفر في الأسبوع الماضي.

وتابع روبن، الذي أكد أن الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة أصابه بضيق شديد، قائلا: كنت أشعر بالإحباط في بعض الأحيان ولكن هذا أمر طبيعي، كنت قريبا من العودة للفريق خلال مناسبتين أو ثلاثة ولكن لم يكن هذا ممكنا، كانت أوقاتا عصيبة.

وفيما يتعلق بمستقبله، أشار روبن قائلا: هناك خيارات في أوروبا وخارج أوروبا.

واستبعد روبن"35 عاما" إمكانية الاحتراف في الدوري الصيني لكرة القدم، وأردف قائلا: كل خيار له مزاياه وعيوبه، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك اقتناع.