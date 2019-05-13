روما يهزم يوفنتوس ويخطف المركز الخامس

أنعش روما آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه يوفنتوس 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين طوال 78 دقيقة، ثم افتتح أليساندرو فلورينزي التسجيل لروما في الدقيقة 79. وكاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يخطف التعادل ليوفنتوس في الوقت القاتل لكن الحارس أنتونيو ميرانتي تألق في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، أثبت روما جدارته بالفوز وأضاف الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة، حيث انطلق البديل سينجيز أوندير ومرر عرضية رائعة إلى إدين دزيكو الذي صوب الكرة داخل الشباك لتنتهي المباراة بفوز روما 2- صفر.

ورفع روما رصيده إلى 62 نقطة لينتزع المركز الخامس من ميلان، بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وذلك انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة التي تشهد لقاء إنتر ميلان مع كييفو يوم الاثنين. أما يوفنتوس الذي حسم لقب الدوري الإيطالي، فقد تجمد رصيده عند 89 نقطة في الصدارة.