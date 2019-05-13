هازارد: حسمت قراري بشأن مستقبلي.. وأبلغت تشيلسي

اقترب النجم البلجيكي الدولي إيدين هازارد من الرحيل عن تشيلسي الإنجليزي أكثر من أي وقت مضى، بعدما كشف عن قرب رحيله عن تشيلسي وسط تكهنات بشأن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي في نهاية موسم 2020 في الوقت الذي يتردد فيه أن النادي الإنجليزي لن يسمح ببيع اللاعب بأقل من 130 مليون جنيه استرليني.

وشارك هازارد من على مقاعد البدلاء خلال المباراة امام ليستر سيتي يوم الأحد، فيما يبدو وأنها المباراة الأخيرة له بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن تتبقى مهمة حاسمة أمام هازارد قبل رحيله المحتمل، وذلك عندما يلتقي تشيلسي مع ارسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

وقال هازارد في تصريحات صحفية :لقد اتخذت قراري لكن الأمر لا يقتصر علي وحدي، قمت بإبلاغ النادي بقراري قبل أسابيع.. سنخوض مباراة نهائية وبعدها سنرى ما سيحدث.

وأضاف: كنت أريد أن نتوصل لحل يرضي الطرفين في وقت سابق لكن هذا لم يحدث. لكني مثلي مثل الجماهير سأبقى منتظرا. عندما أذهب إلى الملعب أحاول أن أركز فقط على كرة القدم وأن أقدم كل ما في وسعي ولا أفكر في موقفي أو موقف النادي وأسعى للفوز في المباريات وحسب.