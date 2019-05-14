التخلص من كوتينيو.. سبيل برشلونة لتمويل صفقة غريزمان

ذكرت عدة تقارير في وسائل إعلام إسبانية يوم الثلاثاء أن برشلونة سيحاول مرة أخرى ضم أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد بعدما انتهت قصة العام الماضي الطويلة برفض مهاجم فرنسا الانضمام للنادي الكاتالوني.

ورفض غريزمان عرضا للانتقال إلى برشلونة الموسم الماضي، وروى بالتفصيل معاناته الداخلية بشأن ما إذا كان ينضم للنادي الكاتالوني أو لا في فيلم وثائقي بعنوان "القرار" من إنتاج شركة يملكها جيرارد بيكيه لاعب برشلونة.

ووقع لاحقا عقدا جديدا مع أتلتيكو حتى 2023 تضمن رفع الشرط الجزائي بشكل مبدئي إلى 200 مليون يورو، لكن العديد من التقارير قالت إن هذا المبلغ سيقل إلى 120 مليون يورو في أول يوليو.

وقالت صحيفة "سبورت" التي تصدر في كاتالونيا في أن برشلونة يستهدف محاولة ضم غريزمان مجددا ويخطط لتمويل الشرط الجزائي في عقده البالغ 120 مليون يورو (134.9 مليون دولار) عن طريق بيع البرازيلي فيليب كوتينيو الذي ضمه النادي الموسم الماضي مقابل 165 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتلتيكو يعتقد أن انتقال غريزمان "ممكن" بينما قالت محطة "كادينا سير" الإذاعية إن المهاجم الفرنسي يبدو في طريقه لمغادرة نادي العاصمة بعد موسم بلا ألقاب.

وتسببت قصة انتقال غريزمان في حرج كبير لبرشلونة لكن بعد الهزيمة المذلة 4-صفر أمام ليفربول التي أطاحت به من دوري أبطال أوروبا، يخطط النادي الكاتالوني لإجراء تغييرات في تشكيلته قبل الموسم المقبل.

ويعد غريزمان هدافا لأتلتيكو منذ انضمامه من ريال سوسيداد في 2014 لكن موارد النادي المالية تأثرت براتبه الآخذ في الارتفاع، وذكرت "ماركا" إنه يتجاوز 20 مليون يورو في العام بعد الضرائب.

وتوصل أتلتيكو لاتفاق بالفعل من أجل بيع مدافع منتخب فرنسا لوكاس هرنانديز إلى بايرن ميونيخ مقابل 80 مليون يورو بينما أعلن القائد دييغو غودين أنه سيترك النادي في نهاية الموسم.