إنتر يهزم كييفو ويعزز حظوظه الأوروبية

عزز إنتر حظوظه في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب الدوري الإيطالي المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه كييفو يوم الاثنين في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وتقدم إنتر بهدف حمل توقيع لاعبه ماتيو بوليتانو في الدقيقة 39، قبل أن يلعب كييفو بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولا ريغوني في الدقيقة 76 لحصوله على الإنذار الثاني وأضاف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 86 ليؤمن لفريقه الحصول على النقاط الثلاث.

وارتفع رصيد إنتر، الذي عاد لطريق الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الأخيرة، إلى 66 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق أربع نقاط أمام روما، صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، قبل مرحلتين على نهاية المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد كييفو، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 15 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.