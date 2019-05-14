بولتون يبدأ الموسم القادم بخصم 12 نقطة من رصيده

كشف مسؤولو دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن بولتون واندراز سيبدأ الموسم المقبل بخصم 12 نقطة من رصيده بعد خضوعه للحراسة القضائية.

وأضاف المسؤولون أنهم سيبدأون محادثات مع بولتون بهدف ضمان مستقبل طويل الأمد للنادي الذي تأكد هبوطه من دوري الدرجة الثانية الشهر الماضي.

وكان بولتون ضمن الفرق المؤسسة لدوري كرة القدم في اإجلترا في 1888. وفاز بولتون بكأس الاتحاد ثلاث مرات في عشرينيات القرن الماضي وفي 1958. لكن الفريق واجه صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة بعد أن هبط من الدوري الممتاز في 2012.