سولشاير: أكبر نادٍ في العالم بحاجة إلى إعادة البناء

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء بقاء مايكل كاريك وكيران ماكينا ومارك ديمبسي ضمن جهازه الفني المعاون، في الموسم المقبل.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت خلفا لجوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي، وبعدها جرى تعيينه مديرا فنيا دائما للفريق في مارس الماضي.

وبعدما دخل مانشستر المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، تراجعت نتائجه في الأسابيع الأخيرة، وقد اختتم الموسم يوم الأحد بالهزيمة على ملعبه أمام كارديف سيتي صفر - 2 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري، لينهي مانشستر المسابقة في المركز السادس.

ورغم البداية القوية التي حققها سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد، اعترف المدرب بأن الكثير من العمل يجب إنجازه بالفريق.

وأشار سولشاير إلى أن الفريق خضع لاختبار صعب في 2018 - 2019، مضيفا أن أكبر وأفضل ناد بالعالم، بحاجة إلى إعادة البناء بشكل سريع.