كلوب: سنعمل من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه سيضع لاعبيه في أجواء استعدادات مكثفة لمدة أسبوعين في ظروف تشبه فترة استعدادات الموسم الجديد قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير.



ومنح المدرب الألماني لاعبيه راحة قصيرة للتعافي من موسم صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ظل فيه ليفربول ينافس على البطولة حتى المباراة الأخيرة في مواجهة مانشستر سيتي الذي توج باللقب في نهاية المطاف بفارق نقطة وحيدة.



وسيتجمع فريق ليفربول مجددا الأسبوع المقبل استعدادا لنهائي دوري الأبطال أمام توتنهام على ملعب واندا متروبوليتانو في إسبانيا في الأول من يونيو.



وقال كلوب لموقع النادي: يتعين علينا القيام بعدة أمور في إطار الاستعدادات لنهائي دوري الأبطال أوروبا، سيكون أمام اللاعبين فترة راحة قصيرة ثم سيكون أمامنا فترة أسبوعين وهي مدة مناسبة وستكون أشبه بفترة استعدادات ما قبل انطلاق الموسم وذلك قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا، سنقوم بهذا الأمر. وسنخوض المباراة وسنعمل على الفوز بها والعودة إلى الوطن لينال الجميع ما يستحقون من تكريم.



ويسعى ليفربول، الذي تخطى برشلونة في طريقة للتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا، للتتويج باللقب للمرة السادسة بينما ستكون هذه أول بطولة يحققها الفريق تحت قيادة كلوب.