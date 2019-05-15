بيرنلي يستغني عن 3 لاعبين ويناقش مستقبل كراوتش

قال بيرنلي يوم الأربعاء إن بيتر كراوتش سيناقش مستقبله مع النادي بعد انتهاء عقده القصير معه بينما سيغادر المدافع ستيفن وارد والحارس الدنمركي أندرياس ليندغارد والمهاجم جون والترز صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد نهاية الموسم.

ولم يجدد النادي عقدي وارد وليندغارد في حين أعلن والترز البالغ من العمر 35 عاما اعتزاله في مارس بعد إصابات في وتر العرقوب.

ووقع كراوتش البالغ من العمر 38 عاما عقدا حتى نهاية الموسم مع بيرنلي حين انضم إليه قادما من ستوك سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية في فترة انتقالات يناير الماضي وسيكون اللاعب حرا في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال النادي في بيان "انتهى عقد لاعب منتخب إنجلترا السابق كراوتش بعد أن انضم للفريق في صفقة قصيرة الأجل في يناير. المفاوضات التي تجري حاليا بينه وبين إدارة النادي ستكشف عما إذا كان المهاجم سيبقى في بيرنلي الموسم المقبل أم لا".

وفاز كراوتش بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول في 2006 ولعب في صفوف عدة أندية منها توتنهام هوتسبير وأستون فيلا وساوثهامبتون وستوك سيتي خلال مسيرته الطويلة في عالم كرة القدم.

وهز كراوتش الشباك أكثر من 100 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أول ظهور له على صعيد فرق الكبار عام 1998، وأكد بيرنلي أيضا تفعيله لبنود في عقدي الجناح أرون لينون والظهير فيل باردسلي للبقاء في صفوف الفريق حتى 2020.