تقارير ترشح خروج البرتغالي سيميدو من برشلونة

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا يوم الأربعاء أن الظهير البرتغالي نيسلون سيميدو، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يفكر في الرحيل عن الفريق الكتالوني في موسم الانتقالات المقبل بعد عامين قضاهما في الدوري الإسباني "الليغا".

وانضم سيميدو لبرشلونة في 2017 قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 30 مليون يورو، ولكنه لم يقدم المأمول منه في أيامه الأولى مع الفريق، ولكن مع مرور الوقت أصبح سيميدو لاعبا مهما في صفوف النادي الإسباني وأثبت أنه مدافع يمكن الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة.

وأصبح سيميدو شريكا أساسيا لسيرجي روبرتو في مركز الظهير الأيمن لبرشلونة، حيث شارك في 42 بالمئة من مجموع لقاءات برشلونة هذا الموسم.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشكلة المدافع البرتغالي في الوقت الراهن تكمن في رغبته في المشاركة بشكل أكبر في اللقاءات، حيث أنه يعلم جيدا أنه سيلعب ضمن التشكيلة الأساسية إذا ما رحل إلى أي نادي أخر.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن سيميدو لديه عروض للانتقال إلى أندية إنجليزية وإيطالية، إلا إنها أكدت في الوقت نفسه أن برشلونة لم يتلق أي عرض من هذه العروض بشكل رسمي حتى الآن.

وسيتعين على سيميدو أن يحسم موقفه من مسألة استمراره مع برشلونة أو اختيار الرحيل خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك سيتوقف على بعض العوامل، أهمها على الإطلاق الصفقات الجديدة الذي سيبرمها النادي الكتالوني هذا الصيف والتي ستحتاج إلى سيولة نقدية قد تدفعه إلى التفكير في بيع الظهير البرتغالي.