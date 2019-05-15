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عرض نادي جنوى الإيطالي للبيع

المصدر: روما - د ب أ
النادي الجنوبي مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية
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أعلن إينريكو بريزيوسي مالك نادي جنوى المشارك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيري أ" يوم الثلاثاء عن عرض النادي الإيطالي للبيع بشكل رسمي.

وكلف بريزيوسي أحد المستشارين الماليين بوضع خطة طرح النادي للبيع. وأوضح أن نادي جنوى للكريكيت وكرة القدم يعلن عن تفويض شركة استشارات مالية بالمضي قدما في عملية بيع النادي.

ويهدد شبح الهبوط من الدرجة الأولى جنوى إذ يحتل المركز الرابع من القاع قبل جولتين على نهاية الموسم.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #الدوري الإيطالي, #جنوى

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