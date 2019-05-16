تشيلسي يفقد خدمات لوفتوس تشيك للإصابة

المصدر: لندن - د ب أ

قد يفقد فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم خدمات لاعب خط الوسط روبين لوفتوس تشيك في المباراة النهائية للدوري الأوروبي بسبب الإصابة في الكاحل خلال مباراة خيرية في الولايات المتحدة الأميركية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" سقط تشيك، 23 عاما، على أرضية الملعب وهو يمسك بكاحله الأيسر في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها تشيلسي 3 - صفر على نيو إنغلاند ريفوليوشين.

وسجل روس باركلي هدفين وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثالث لتشيلسي. ويلتقي تشيلسي مع أرسنال يوم 29 مايو في المباراة النهائية بالدوري الأوروبي.

واستطاعت المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء أن تجمع 3.1 ميلون جنيه إسترليني للمنظمات التي تكافح جرائم الكراهية.