تقارير تؤكد تعاقد ريال مدريد مع يوفيتش مقابل 60 مليوناً

قالت محطة سكاي الألمانية التلفزيونية يوم الخميس إن ريال مدريد تعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مقابل 60 مليون يورو.

وسجل يوفيتش البالغ عمره 21 عاما عشرة أهداف للفريق الألماني في مشواره نحو قبل نهائي الدوري الأوروبي قبل خروجه أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بينما أحرز 17 هدفا في الدوري المحلي.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن ريال مدريد سيعلن الصفقة رسميا الأسبوع المقبل عقب نهاية مباريات الدوري الألماني.

ومن المتوقع أن يصبح يوفيتش، الذي خاض 13 مباراة دولية مع صربيا، الأول بين عدة لاعبين مميزين سينضمون إلى ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا والساعي لتعويض موسمه المخيب للآمال على كافة الأصعدة.