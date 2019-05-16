تن هاغ: لا أخشى مغادرة نجوم أياكس في الصيف

قال إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام اليوم الخميس إنه لا يخشى انفراط عقد فريقه الشاب عقب نجاحه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكنه اعترف بأن لاعبيه جذبوا اهتمام العديد من الأندية الكبرى.

واستغنى أياكس بالفعل عن لاعب الوسط فرانكي دي يونغ (22 عاما) لبرشلونة في صفقة بلغت 86 مليون يورو ومن المتوقع أن يلحق به زميله ماتيس دي ليخت (19 عاما) خارج النادي مقابل مبلغ ضخم اخر.

كما أن باقي اللاعبين أمثال حكيم زياش ودوني فان دي بيك وديفيد نيريس والحارس أندريه أونانا من الممكن أن ينتقلوا إلى أندية أوروبية كبرى عقب قيادة الفريق الهولندي لتحقيق نجاح غير متوقع وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تن هاغ للصحفيين "القول إني أخشى فترة الانتقالات أمر غير صحيح لكن اللاعبين يحظون باهتمام من الأندية الكبرى حاليا. تركنا انطباعا إيجابيا للغاية وهذا أمر جيد لأياكس. نتوقع أن تكون فترة انتقالات ساخنة "لكني أتفق مع إدارة النادي في الرأي بشأن ضرورة محاولة تكرار ما فعلناه هذا الموسم".

وتجمع ما يقرب من 60 ألف من مشجعي أياكس في ميدان متحف أمستردام اليوم للاحتفال بلقبي الدوري والكأس المحليين بعد الفوز 1- 4 على دي غرافشاب يوم الأربعاء الماضي لينهي الفريق الدوري في الصدارة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

وأضاف تن هاغ "كان موسما مذهلا ويجب أن نواصل بذات الطريقة. الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة من الحالي. بلوغ قبل نهائي دوري الأبطال وحصد الثنائية المحلية لم يكن هدفنا أبدا. هذا الموسم بين الأفضل في تاريخ النادي".