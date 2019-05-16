ساوثغيت يستدعي كين المصاب لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس إن هاري كين قائد منتخب إنجلترا انضم لتشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت من أجل نهائيات دوري الأمم لكرة القدم في يونيو رغم إصابته في الكاحل.

ويواجه كين، الذي لم يلعب منذ إصابته في فوز توتنهام هوتسبير على مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا في التاسع من أبريل، سباقا ضد الزمن من أجل التعافي لخوض نهائي البطولة ضد ليفربول في أول يونيو.

وتلتقي إنجلترا في قبل نهائي دوري الأمم مع هولندا في السادس من يونيو، ويأمل ساوثغيت أن يكتمل تعافي المهاجم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وبعد مواجهة هولندا في غيمارايش، تلعب إنجلترا ضد البرتغال صاحبة الضيافة أو سويسرا في النهائي أو على المركز الثالث في التاسع من يونيو.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي، في حراس المرمى، جاك بوتلاند وتوم هيتون وجوردان بيكفورد، وفي الدفاع، ترينت ألكسندر-أرنولد وبن تشيلويل وجو غوميز ومايكل كين وهاري ماغواير وداني روز وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر.

وفي خط الوسط، روس باركلي وديلي آلي وفابيان ديلف وإيريك داير وجوردان هندرسون وديكلان رايس وجيمس وارد-براوس وهاري وينكس وجيدون سانشو وجيسي لينغارد وناثان ريدموند ورحيم سترلينغ، وفي خط المقدمة، هاري كين وماركوس راشفورد وكالوم ويلسون.