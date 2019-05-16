غيريرو يعود من الإيقاف ويستدعى لتشكيلة البيرو

ضمت تشكيلة أولية لمنتخب البيرو تستعد للمشاركة في كوبا أميركا المقررة في البرازيل في يونيو المقبل، اسم المهاجم المخضرم باولو غيريرو الذي أنهى عقوبة إيقافه لمدة 14 شهرا.

واستدعى المدرب الأرجنتيني ريكاردو غاريكا 40 لاعبا استعدادا لخوض البطولة القارية في أميركا الجنوبية، من بينهم النجم المخضرم غيريرو.

وعاد غيريرو، 35 عاما، قائد منتخب البيرو في مونديال روسيا 2018 ولاعب بايرن ميونخ الألماني السابق، الى المنافسات مع فريقه إنترناسيونال بورتو أليغري البرازيلي منذ أبريل الماضي وهو يبحث عن موقع ضمن التشكيلة الرسمية من 23 في النهائيات القارية.

وكان غيريرو سرق الأضواء قبل المونديال الأخير عندما علق القضاء السويسري تنفيذ إيقافه بسبب وجود آثار كوكايين في فحص منشطات خضع له عقب مباراة ضمن تصفيات كأس العالم ضد الأرجنتين (صفر-صفر) في الخامس من أكتوبر 2017.

وفرضت على غيريرو بنتيجة ذلك عقوبة إيقاف لمدة عام، قام الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بتخفيضها إلى ستة أشهر في ديسمبر، تنتهي في وقت يتيح له خوض غمار نهائيات مونديال روسيا 2018. إلا أن اللاعب تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم سعيا لتبرئة اسمه وإلغاء العقوبة بالكامل، بيد أن الأخيرة قررت تشديد العقوبة ورفعها من ستة أشهر إلى 14 شهرا، قبل أن يعلق تنفيذها من قبل المحكمة الاتحادية السويسرية.

وشارك غيريرو، اللاعب السابق لهامبورغ الالماني وكورنثيانز وفلامنغو البرازيليين، في نهائيات المونديال الروسي وسجل هدفا لصالح منتخب بلاده الذي خرج من الدور الأول. ولم يشارك في أي مباراة بين أغسطس 2018 وأبريل 2019.