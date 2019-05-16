لاتسيو يتوج بكأس إيطاليا للمرة السابعة على حساب أتالانتا

توج لاتسيو بلقب كأس إيطاليا للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 2 - صفر على أتالانتا يوم الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.

وافتتح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل للاتسيو في الدقيقة 82، فيما تكفل الأرجنتيني خواكين كوريا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وبهذا الانتصار، ثأر لاتسيو من خسارته أمام أتالانتا في المباراتين اللتين جرتا بينهما في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، حيث خسر فريق العاصمة صفر - 1 في جولة الذهاب، قبل أن يخسر 1 - 3 في جولة الإياب على ملعبه.

وبتتويجه بلقب الكأس، استعاد لاتسيو اللقب الذي غاب عن خزائنه لمدة ستة أعوام، وحجز مقعدا في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، فيما أخفق أتالانتا في الحصول على البطولة للمرة الثانية، بعدما سبق له أن توج بها عام 1963.

من جانبه، يأمل فريق أتالانتا في تفادي صدمة إخفاقه في التتويج ببطولة الكأس سريعا، حيث يحلم بإنهاء مسيرته في بطولة الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ويحتل أتالانتا المركز الرابع حاليا في ترتيب المسابقة، المؤهل للبطولة القارية، حيث يتبقى لها مباراتين أمام مضيفه يوفنتوس (المتوج باللقب) وضيفه ساسولو.

وكانت المباراة شهدت أعمال شغب قبل انطلاقتها، حيث أعلنت شرطة روما الإيطالية في وقت سابق يوم الأربعاء إلقاء القبض على خمسة مشجعين لفريق لاتسيو، على خلفية اعمال شغب و اشتباكهم مع الشرطة خارج الملعب الأوليمبي بروما،و الذي استضاف المباراة النهائية سنويًا.