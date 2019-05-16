"فيفا" يغرم أندرلخت البلجيكي بسبب انتهاك قواعد انتقالات اللاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس، تغريم نادي أندرلخت البلجيكي 200 ألف فرنك سويسري "198 ألف دولار" بسبب انتهاك قواعد انتقالات اللاعبين في صفقات اللاعبين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأوضح "فيفا" أن أندرلخت انتهك القواعد في صفقات أربعة لاعبين قاصرين، كما ارتكب الاتحاد البلجيكي للعبة انتهاكات أيضا وفرضت عليه غرامة قيمتها 230 ألف فرنك سويسري.

وأشار "فيفا" إلى أنه جرى أخذ تعاون أندرلخت مع التحقيقات، في الحسبان، لدى فرض العقوبة.

وكانت أندية أخرى، منها تشيلسي الإنجليزي، قد عوقبت بالحرمان من التعاقد مع لاعبين لفترة، بسبب انتهاكات مشابهة، وإن كانت على نطاق أوسع.

وأعلن نادي أندرلخت في بيان أنه لن يحتج على الغرامة، مضيفا : الإدارة الحالية للنادي تنوه بأنها لن تستأنف ضد هذا الحكم وتؤكد من جديد، على ما أوضحته لـ "فيفا" ، بأن هذه الأخطاء الإدارية لم تظهر في الأعوام الأخيرة ولن تتكرر في المستقبل.

وأوضح النادي أن تلك الانتهاكات وقعت خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2013، ويعد أندرلخت الأكثر الفرق تتويجا في تاريخ الدوري البلجيكي برصيد 34 لقبا.