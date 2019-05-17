الاتحاد الأوروبي يقرر إيقاف بوكيتينو

يقود الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، فريقه من على مقاعد البدلاء، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول في الأول من يونيو المقبل، بعد أن وقع عليه الاتحاد الأوروبي (يويفا)، يوم الجمعة، عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

وكان (يويفا) قرر إيقاف بوكيتينو بعد تأخره عن انطلاق مباراة فريقه أمام آياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور قبل النهائي، والتي فاز بها الفريق الهولندي 1 - صفر، لكن تم تأجيل تفعيل الإيقاف لمدة عام ليكون تحت الاختبار.

وذكر (يويفا) في بيان له : المدرب غير موقوف حاليًا في أي من المباريات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي. لذلك سيكون في إمكانه أن يقود فريقه ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو في مدريد دون عوائق.

وتأهل توتنهام إلى المباراة النهائية للبطولة لأول مرة في تاريخه، بعد أن سجل هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في مباراة الإياب في أمستردام ، ليتعادل بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3 - 3 حيث صعد مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

كما وقع الاتحاد الأوروبي غرامات مالية على أندية برشلونة الإسباني وآياكس أمستردام الهولندي وبنفيكا البرتغالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني وبورتو البرتغالي وتوتنهام الإنجليزي، بسبب مخالفات للجماهير داخل ملاعب الأندية المذكورة.