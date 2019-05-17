تيتي يستبعد لاعبي ريال مدريد من كوبا أميركا ويضم نيمار

اختار تيتي مدرب منتخب البرازيل، يوم الجمعة، قائد باريس سان جرمان بطل فرنسا المدافع تياغو سيلفا، رغم خضوعه لعملية جراحية، ضمن التشكيلة التي ستخوض بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده من 14 يونيو إلى 7 يوليو.

وخضع سيلفا (35 عاما) لعملية جراحية في ركبته بالمنظار لمعالجة "ضرر في الغضروف" قبل أسبوعين، لكن المشرف على اللياقة البدنية للاعبي المنتخب فابيو مهسرجيان أكد ان القائد السابق سيكون في حالة جيدة في 28 مايو الحالي.

وتضمنت التشكيلة أيضا اسم النجم نيمار، مهاجم سان جرمان، والعائد من إصابة في مشط القدم أبعدته نحو شهرين عن الملاعب، لكن تيتي استبعد لوكاس مورا بطل بلوغ توتنهام الإنجليزي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله ثلاثية أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب نصف النهائي (3-2) بعد تخلفه على أرضه صفر-1 ذهابا، وكذلك لاعب ريال مدريد الشاب فينيسيوس جونيور والظهير الأيسر مارسيلو.

وتضمنت اللائحة الرسمية من 23 لاعبا اسم جناح ايفرتون الإنجليزي ريتشارليسون الذي قدم موسما رائعا مع فريقه.

وتواجه البرازيل الفائزة باللقب ثماني مرات في الدور الأول من منافسات المجموعة الأولى كلا من بوليفيا وفنزويلا والبيرو.

وضمت التشكيلة للمرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) وكاسيو (كورنثيانز)، للدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراند (إنتر ميلان الإيطالي) وإيدر ميليتو (بورتو البرتغالي).

وفي الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي) أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني) وألان (نابولي الإيطالي)، وللهجوم : لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، نيمار (باريس سان جرمان) إيفرتون (غريميو)، دافيد نيريش (أياكس الهولندي) ريتشارليسون (إيفرتون)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي) وغابريال جيسوس(مانشستر سيتي).