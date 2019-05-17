غوارديولا: مانشستر سيتي لم يرتكب أي مخالفات

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة إن ناديه برئ حتى تثبت إدانته وذلك ردا على مزاعم انتهاك بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قواعد اللعب المالي النظيف.



وأحال الاتحاد الأوروبي للعبة سيتي إلى دائرة قضائية مستقلة بعد فتح تحقيقات بهذا الشأن في مارس الماضي.



وقال المدرب الإسباني للصحفيين في رده على سؤال ما إذا كان هذا القرار سيقوض نجاح فريقه في الملعب قبل مواجهة واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي يوم السبت :نحن أبرياء إلى أن يثبت العكس.



وسيصبح سيتي أول فريق يفوز بالثلاثية المحلية الإنجليزية في حال فوزه على منافسه في الدوري المحلي الذي لم يسبق له التتويج بلقب كبير.



وأضاف غوارديولا الذي أكد بقاءه في منصبه الموسم المقبل :إذا أقر الاتحاد الأوروبي اننا ارتكابنا خطأ ما سيتم إيقافنا وعقابنا أو أي شيء يقرره. لكن نحن أبرياء حتى الآن. أدرك أن الناس تنتظر قرارا بارتكابنا لأخطاء، تحدثت مع رئيس النادي والمديرين التنفيذيين وأدرك بالضبط ما حدث وما فعلوه وأثق فيهم للغاية، لا أدري ما سيحدث بشأن قرار الاتحاد الأوروبي الذي يعمل حاليا مع فريق من المحامين يمثلون سيتي ويعرضون كافة الأوراق على ممثلي الاتحاد القاري.