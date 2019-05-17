بعد غياب 4 سنوات.. كازورلا يعود إلى منتخب إسبانيا

استدعى منتخب إسبانيا لكرة القدم سانتي كازورلا لاعب وسط فياريال لتشكيلته لأول مرة في أربع سنوات بعد أن طاردته سلسلة من الإصابات.

وانضم كازورلا (34 عاما) ،الذي كان آخر ظهور دولي له في مباراة ودية في نوفمبر 2015، لتشكيلة المدرب لويس إنريكي لخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام جزر ألفارو والسويد الشهر المقبل.

وكان الأطباء أبلغوا لاعب أرسنال السابق، الذي خضع لثماني عمليات جراحية لإصابة متكررة في الكاحل، أنه سيكون محظوظا إذا تمكن من استعادة قدرته على المشي بصور طبيعية ناهيك عن العودة إلى اللعب على الصعيد الاحترافي.

وأجبرته الإصابات على الرحيل عن أرسنال العام الماضي والعودة إلى فياريال لفترة ثالثة ليعيد اكتشاف نفسه ويسجل سبعة أهداف ويصنع 11 في 45 مباراة خاضها في كل المسابقات.

ولعب كازورلا 77 مباراة مع منتخب إسبانيا وكان ضمن الفريق الفائز بلقبي بطولة أوروبا 2008 و2012 لكنه غاب عن حملة الفوز بكأس العالم 2010 بسبب الإصابة.

ومن بين المفاجآت الأخرى في تشكيلة المدرب إنريكي ثنائي ريال سوسيداد دييغو يورينتي وميكيل أويارزابال بينما عاد إياغو أسباس وداني كارفخال بعد التعافي من إصابة.

وستلعب إسبانيا خارج الديار مع جزر ألفارو في السابع من يونيو قبل أن تستضيف السويد في مدريد بعدها بثلاثة أيام.