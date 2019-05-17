ماتيوس: الجدل المثار حول كوفاتش طبيعي

أعرب اللاعب الدولي الألماني السابق لوثر ماتيوس عن دهشته من الإثارة التي تكتنف النقاشات الدائرة في الوقت الراهن حول المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الكرواتي نيكو كوفاتش.

وقال ماتيوس، الذي يعمل ناقدا رياضيا في شبكة "سكاي سبورتس" التليفزيونية: أنه طبقا "لقانون كرة القدم" يتفجر الجدل عندما يخفق أحد المدربين في تحقيق النجاح المنشود لناديه.

وأضاف ماتيوس- في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): تصريحات كارل هاينز رومنيغه تأتي في هذا الإطار، ونيكو كوفاتش يدرك هذا جيدا ويتقبله، من الطبيعي ألا يكون هناك ضمان لاستمراره حتى 2021 إذا كانت النتائج غير مرجوة.

وواجه كوفاتش صعوبات كثيرة منذ توليه المهمة الفنية لبايرن ميونخ، حيث لم يصل الأخير معه إلى المستوى الذي كان عليه مع مدربين سابقين.

وبالإضافة إلى ذلك، بدأ كوفاتش مشواره مع بايرن ميونخ بدون أن يبرم صفقات مهمة في سوق الانتقالات، وبعد تجربة سيئة للغاية للمنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد خروجه من الدور الأول، مما كان له بالغ الأثر على مشوار الفريق في السنة الأولى.

كما يمكن أن يضاف إلى ما تقدم حالة الامتعاض، وعدم الراحة التي شعر بها بعض من نجوم الفريق طوال الموسم.

وتابع ماتيوس قائلا: ولهذا، فإن نيكو كوفاتش يقوم بعمل جيد حتى الآن، إذا فاز كوفاتش بالدوري والكأس سيكون ذلك بمثابة تجربة لقيادة بايرن ميونخ في الظروف الصعبة.