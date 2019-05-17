يوفنتوس يعلن رحيل مدربه أليغري

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة إنهاء تعاقده مع مديره الفني ماسيميليانو أليغري.

وتولى أليغري /51 عاما/ تدريب يوفنتوس عام 2014 قادما من ميلان، وقاد الفريق للقب الدوري في المواسم الخمسة الماضية، كما ساهم في فوز الفريق بثنائية الدوري والكأس في مواسمه الأربعة الأولى.

وبلغ يوفنتوس تحت قيادة أليغري ، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى في 2015 حينما خسر الفريق على يد برشلونة الإسباني وفي 2017 خسر يوفنتوس أمام ريال مدريد، ولكن رغم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية فشل يوفنتوس في التتويج بلقب دوري الأبطال وخرج من دور الثمانية على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وأكد يوفنتوس أن رئيس النادي اندريا انييلي وأليغري سيعقدان مؤتمرا صحفيا يوم السبت للكشف عن المزيد من التفاصيل، ولكن النادي الإيطالي لم يشير حتى الآن إلى هوية مدربه المقبل.

ويلتقي يوفنتوس يوم الأحد المقبل مع اتالانتا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي

ولم يكشف يوفنتوس عن أي تفاصيل متعلقة بخليفة اليجري، ولكن وسائل الإعلام أشارت إلى أنه لن يخرج عن انطونيو كونتي المدرب السابق للفريق والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وسيموني إنزاغي مدرب لاتسيو.

على الجانب الأخر رجحت وسائل الإعلام أن يتولى أليغري تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي خلفا للألماني توماس توخيل.