المخضرم بيتزارو يمدد عقده عاماً مع فيردر بريمن

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم يوم السبت، استمرار المسيرة الاحترافية للمهاجم المخضرم كلاوديو بيتزارو لمدة عام واحد آخر على الأقل، حيث وقع عقدا جديدا مع النادي.

وكشف اللاعب البيروفي المخضرم البالغ من العمر 40 عاما تلك الأنباء عبر مقطع فيديو عرض بشاشة استاد "فيسير" قبيل بدء مباراة بريمن أمام ضيفه لايبزيغ يوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني، بوندسليغا.

وقال بيتزارو "إذا كان ذلك باستطاعتي، ما كنت سأترك كرة القدم أبدا. مازلت أشعر بحال جيد للغاية."

واعتلى بيتزارو، لاعب بايرن ميونخ السابق، منصة التتويج بالألقاب المحلية عدة مرات إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 . ويعد بيتزارو ثاني أبرز هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني، بوندسليغا، حيث أحرز 196 هدفا في سجل مشاركاته بالمسابقة.