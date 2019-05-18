إيقاف إبراهيموفيتش مباراتين بسبب السلوك العنيف

تعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعقوبة الإيقاف مباراتين مع تعرضه لغرامة لم يكشف عن قيمتها، بسبب السلوك العنيف في مباراة بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

وتوصلت لجنة الانضباط برابطة الدوري الأميركي إلى أن إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي تورط في سلوك عنيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه أمام نيويورك سيتي في 11 من الشهر الجاري.

وقبل أربع دقائق من النهاية استدار إبراهيموفيتش وأمسك حارس نيويورك سيتي من رقبته، قبل أن يسقطا سويا على الأرض.

ويغيب إبراهيموفيتش عن مباراتي غالاكسي أمام كولورادو رابيدز وأورلاندو سيتي خلال الشهر الحالي.