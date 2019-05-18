بايرن ميونخ يدك مرمى فرانكفورت ويتوج بطلاً للدوري الألماني

أحرز بايرن ميونخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بتغلبه 5 - 1 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت يوم السبت لينهي الموسم أمام غريمه بروسيا دورتموند.

ومدد بايرن، الذي يملك فرصة حصد الثنائية المحلية عندما يواجه رازن بال شبورت لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل، رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 29.

وفاز بروسيا دورتموند 2 - صفر على مستضيفه بروسيا مونشنغلادباخ لينهي دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في المركز الثاني يوم السبت متأخرا بنقطتين عن بايرن ميونخ الفائز باللقب.



وافتتح دورتموند، الذي كان يتقدم بتسع نقاط على بايرن في نوفمبر قبل أن يتراجع في بداية 2019، التسجيل عبر جيدون سانتشو في نهاية الشوط الأول وأضاف القائد ماركو رويس الهدف الثاني في الدقيقة 54.

لكن الفوز لم يكن كافيا إذ سحق بايرن ضيفه أينتراخت فرانكفورت 5-1 ليحرز اللقب للمرة السابعة على التوالي بعدما رفع رصيده إلى 78 نقطة. وتأهل رازن بال شبورت لايبزيغ إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل باحتلاله المركز الثالث.