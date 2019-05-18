سيتي يهزم واتفورد ويحقق ثلاثية إنجلترا لأول مرة في التاريخ

سحق مانشستر سيتي منافسه واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس إنجلترا في طريقه إلى تحقيق ثلاثية محلية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يوم السبت على ملعب ويمبلي في لندن.

وكان سيتي أحرز كأس رابطة الأندية بفوزه على تشيلسي بركلات الترجيح في أواخر فبراير الماضي، قبل أن يحتفظ بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع مرير مع ليفربول يوم الأحد الماضي.

وسجل رحيم ستيرلينغ ثلاثية، وأضاف كل من الإسباني دافيد سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي غابريال جيسوس الأهداف الثلاثة الأخرى، ليحقق فريقهم أكبر فارق في النتيجة في نهائي كأس إنجلترا منذ عام 1903.

واختتم سترلينغ ثلاثيته في اللقاء في الدقيقة 87 ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في نهائي كأس الاتحاد منذ ستان مورتنسن عام 1953 ليعادل سيتي الرقم القياسي لعدد الأهداف في نهائي البطولة والذي سجله بيري عند تغلبه على ديربي كاونتي 6 - صفر قبل 116 عاما.