فوز أودينيزي على سبال.. وتعادل جنوى مع كالياري

ضمن فريق أودينيزي بشكل كبير البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه سبال 3 - 2 يوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة للمسابقة والتي شهدت أيضا تعادل جنوى مع كالياري 1 - 1.

وبات أودينيزي قاب قوسين أو أدنى من البقاء في دوري الأضواء حيث يبتعد بفارق خمس نقاط عن المركز الثالث من القاع الذي يشغله إمبولي قبل مباراته أمام تورينو يوم الأحد.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط عن إمبولي صاحب المركز الثالث من القاع، وهبط فريقا كييفو وفروسينوني بالفعل للدرجة الثانية، ليتبقى فريق واحد سيلحق بهما خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم.

وتقدم سامير كايتانو دي سوزا بهدف لأودينيزي في الدقيقة السادسة ثم أضاف ستيفانو أوكاكا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و35. وتكفل أندريا بيتانيا وماتيا فالوتي بتسجيل هدفي سبال في الدقيقتين 53 و59.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت جنوى بضيفه كالياري. وتقدم كالياري بهدف سجله فيليب براداريتش في الدقيقة 40 وتعادل دومينيكو كريشيتو لجنوى في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وأنهى جنوى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيوسيبي بيزيلا مدافع الفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. ورفع جنوى رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع كالياري رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر.