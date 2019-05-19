إمبولي يهزم تورينو برباعية ويعزز حظوظه بالبقاء

أنعش إمبولي آماله في تجنب الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا كبيرا 4 - 1 على ضيفه تورينو يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) للدوري الإيطالي.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت بالمرحلة ذاتها عن فوز بارما على ضيفه فيورنتينا 1 - صفر.

وارتفع رصيد إمبولي، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة أمام جنوى، الذي تراجع للمركز الثامن عشر (أولى مراكز الهبوط). في المقابل، تجمد رصيد تورينو عند 60 نقطة في المركز السابع.

وافتتح أفري أكوا التسجيل لإمبولي في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل ياغو فالكي لتورينو في الدقيقة 56. ولم يهنأ تورينو بتعادله كثيرا، بعدما أعاد كريستيان ديل أوكرو التقدم لإمبولي في الدقيقة 65، فيما أضاف جيوفاني دي لورينزو وفرانشيسكو كابوتو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 70 و88.

وبات يتعين على إمبولي الفوز على مضيفه إنتر في المرحلة الأخيرة، التي ستجرى في الأسبوع القادم، لتفادي الهبوط رسميا، دون النظر لنتيجة مباراة جنوه مع مضيفه فيورنتينا في الجولة ذاتها.

من جانبه، ضمن فريق بارما البقاء رسميا في المسابقة، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه فيورنتينا. ورفع بارما رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقمص ماتيو سكوزاريلا دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80.