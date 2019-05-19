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بدء بيع تذاكر كأس أوروبا 2020 في يونيو

المصدر: برلين - د ب أ
شعار البطولة الرسمي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأحد أن الجماهير سيكون بإمكانها شراء تذاكر مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) اعتبارا من يونيو المقبل، وذلك قبل عام من انطلاق منافسات البطولة.

وفي الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو تجرى المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر البطولة التي تتضمن 51 مباراة وتقام منافساتها في 12 دولة أوروبية.

وفي حالة تجاوز الطلبات العدد المتاح، سيجرى تخصيص التذاكر عبر اقتراع، وستجرى المرحلة المقبلة من عملية بيع التذاكر في ديسمبر، وحينها ستكون أغلب المنتخبات المشاركة في النهائيات قد حسمت تأهلها.

وتفتتح منافسات يورو 2020 في 12 يونيو في العاصمة الإيطالية روما بينما تقام المباراة النهائية في 12 يوليو في العاصمة البريطانية لندن.

وتضم قائمة المدن المستضيفة لفعاليات البطولة أيضا، باكو وكوبنهاغن وميونخ وبودابست وأمستردام ودبلن وبوخارست وسانت بطرسبرغ وغلاسكو وبلباو.

كلمات دالّة

#كأس أوروبا, #البرتغال, #يورو 2020

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