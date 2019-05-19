بعد 11 عاماً.. كومباني يغادر سيتي ويصبح لاعباً ومدرباً

أعلن فينسينت كومباني قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم رحيله عن النادي من أجل الانتقال إلى صفوف أندرلخت البلجيكي كلاعب ومدرب.

وساعد كومباني الفريق للفوز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة خلال 11 عاما قضاها مع الفريق.

والآن يعود لناديه عندما كان صغيرا بعقد مدته ثلاثة أعوام.

وقال كومباني عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "فيسبوك": إنه القرار الأكثر عقلانية وعاطفة اتخذته على الإطلاق، كلاعب كرة قدم نشأت وترعرعت في أندرلخت. منذ أن كان عمري ست سنوات، كنت لاعبا في هذا النادي، تاريخ 34 بطولة دوري، لا مثيل له".

وأنهى كومباني مشواره مع الفريق بشكل جيد، يوم السبت، حيث توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على واتفورد 6 - صفر.

وجاء هذا اللقب بعد التتويج للمرة الثانية على التوالي بلقب الدوري الإنجليزي، والفوز بلقب كأس الرابطة، وهو ما جعل الفريق الذي يدربه جوسيب غوارديولا اول نادي إنجليزي يفوز بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد.

وفي خطاب مفتوح كتبه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الإنترنت قال كومباني: رأينا لتونا ختام موسم مذهل لنا. عامي الحادي عشر مع مانشستر سيتي".

وأضاف: "لا يمكنني أن أصدق ما أكتبه... وهو أيضا آخر ما أكتبه وأنا أرتدي قميص مانشستر سيتي. حان الوقت لرحيلي الآن".

وشارك كومباني في 360 مباراة عقب انضمامه لمانشستر سيتي من هامبورغ في 2008 وسجل 20 هدفا.

لاجدال في أن أهم أهدافه هو الذي سجله من تسديدة قوية من على بعد 25 ياردة والتي بسببها فاز فريقه على ليستر سيتي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي والتي أعادت مانشستر سيتي لصدارة الترتيب.

واستطاع مانشستر سيتي أن يحسم اللقب الثاني على التوالي في الجولة الأخيرة، متفوقا على ليفربول بفارق نقطة واحدة لتنتهي المعركة التي استمرت منذ بداية الموسم.

وقال خلدون المبارك رئيس النادي للموقع الرسمي: كان هناك العديد من المساهمين المهمين في نهضة مانشستر سيتي، ولكن لا يوجد جدال في أن فينسنت كومباني كان أهمهم. إنه يوضح جوهر النادي. طوال العشر سنوات الماضية كان هو شريان الحياة والروح والقلب النابض لفريق موهوب للغاية".

وأكد: إنه شخصية مميزة وقام بتلبية كافة الطلبات التي طلبها النادي منه.

ووجه كومباني، الذي تعرض للعديد من الإصابات في المواسم السابقة، الشكر لزملائه بالفريق وغوارديولا، وقال "من المبتذل قول هذا، ولكنه حقيقي للغاية أيضا: بدون زملائي لم أكن لأتواجد هنا اليوم، شكر خاص لجوسيب، وبقية الجهاز : كنتم مذهلين".

وأكد: كنتم متواجدين معي في الكثير من الصعاب. كنت أعود أقوى بسببكم في كل مرة. شكرا لكم كثيرا.

وقال المبارك إن الفريق سيقيم مباراة تكريمية في سبتمبر للاحتفال بما قدمه كومباني مع مانشستر سيتي.

وصعد كومباني من فرق الشباب بأندرخلت ليخوض أول مباراة مع الفريق الاول في 2003 وكان عمره وقتها 17 عاما، وفاز بلقبين للدوري البلجيكي من أصل 3 ألقاب قبل الانتقال إلى هامبورج ومنه إلى مانشستر سيتي في 2008.

ومنذ الفوز بلقب الدوري للمرة الـ34 في 2017، احتل أندرلخت المركز الثالث في الموسم الماضي ولا يمكنه ان ينهي الموسم في مركز أعلى من الخامس هذا الموسم.

ويأمل كومباني في مضاهاة نجاحه مع مانشستر سيتي في أندرلخت.

وقال: مانشستر سيتي يلعب كرة القدم التي أحب أن ألعبها. إنها كرة القدم التي أريد تعليمها وأن أراها تلعب. أريد مشاركة معرفتي مع الجيل الجديد. مع هذا، سأقوم بوضع قطعة من مانشستر في قلب بلجيكا.