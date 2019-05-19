ميلان يجتاز فروسينوني بصعوبة وينعش آماله الأوروبية

أبقى فريق ميلان على حظوظه في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا 2 - صفر على ضيفه فروسينوني يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة لبطولة الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد ميلان، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، إلى 65 نقطة، ليرتقي للمركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد فروسينوني، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر، قبل الأخير.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف. وفي الشوط الثاني، أحرز كريستوف بياتيك الهدف الأول لميلان في الدقيقة 57، فيما تكفل سوسو بتسجيل الهدف الثاني للفريق اللومباردي في الدقيقة 66.

ويسعى ميلان للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي، المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال التي توج بها الفريق في سبع مناسبات.