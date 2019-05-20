أتالانتا يتعادل في يوم تتويج يوفنتوس.. وإنتر يخسر برباعية

اشتعل سباق المنافسة على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا كرة القدم في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بين فرق أتالانتا وإنتر وميلان، حيث تأجل كشف النقاب عن هوية الفريقين اللذين سيرافقان يوفنتوس ونابولي في المسابقة القارية للموسم القادم إلى المرحلة الأخيرة للبطولة المحلية.



وتعادل أتالانتا 1 - 1 مع مضيفه يوفنتوس المتوج باللقب هذا الموسم فيما خسر إنتر صاحب المركز الثالث 1 - 4 أمام مضيفه نابولي.



وبينما ظل يوفنتوس في الصدارة برصيد 90 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه نابولي، ارتقى أتالانتا للمركز الثالث برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على إنتر، صاحب المركز الرابع المتساوي معه بنفس الرصيد من النقاط، فيما احتل ميلان المركز الخامس برصيد 65 نقطة.



وتشهد المرحلة الأخيرة مواجهات ليست بسهلة للفرق الثلاثة، حيث يلتقي أتالانتا مع ضيفه ساسولو، فيما يواجه إنتر ضيفه إمبولي، الذي يصارع من أجل البقاء، ويخرج ميلان لملاقاة مضيفه سبال.





وعلى ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية، خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء يوفنتوس وضيفه أتالانتا. وتقدم جوسيب إيليشيتش لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل البديل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ليوفنتوس في الدقيقة 80.



وحل ماندزوكيتش بديلا للنجم المخضرم أندريا بارزالي، الذي خاض مباراته الأخيرة على ملعب يوفنتوس، بعدما قرر إنهاء مسيرته بنهاية الموسم الحالي.



كما كانت هذه هي المباراة الأخيرة لماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس داخل معقل الفريق، بعدما قرر اختتام مشواره مع الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) بعد انتهاء الموسم.



وأنهى يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



نابولي وإنتر



وعلى ملعب سان باولو تلقى إنتر خسارة مذلة 1 - 4 أمام مضيفه نابولي، ليواصل نتائجه المخيبة بعدما اكتفى بتحقيق انتصار وحيد خلال مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة.



وافتتح بيوتر زيلينيسكي التسجيل لنابولي في الدقيقة 16، ثم أضاف درايس ميرتينز الهدف الثاني في الدقيقة 61، وأحرز فابيان رويز الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 71 و78، وتكفل ماورو إيكاردي بتسجيل هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.