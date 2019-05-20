زلاتكو يعلن قائمة كرواتيا لمباراتي ويلز وتونس

كشف زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عن قائمة فريقه للمباراتين الوديتين أمام ويلز وتونس الشهر المقبل استعدادا لمشوار الفريق في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وضمت القائمة للمرة الأولى داريو ميلنياك لاعب ريزا سبور التركي وفيليب بينوفيتش لاعب سليك الاسكتلندي، ونالت الإصابات من المنتخب الكرواتي وصيف مونديال روسيا، حيث يغيب سيمي فيرسالكيو ويوسيبب بيفاريتش وماركو باخا وببياكاولوفري كالينيتش ونيكولاكافلاسيتش وبورنا باريسيتش وماركو روج.

وتراجعت نتائج منتخب كرواتا منذ حصول الفريق على المركز الثاني في مونديال روسيا. ويلعب منتخب كرواتيا ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات بجانب سلوفاكيا وويلز. ويمتلك منتخب كرواتيا ثلاث نقاط من مباراتين في التصفيات ، ويلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره الويلزي في الثامن من يونيو المقبل وديا وبعدها بثلاثة أيام يلاقي تونس.

وضمت قائمة كرواتيا في حراسة المرمى: لوفري كالينتش (أستون فيلا)، دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، سيمون سلوغا (ريجيكا).

وفي الدفاع: دوماغوي فيدا (بشكتاش)، ديان لوفرين (ليفربول)، تين يدفاي (باير ليفركوزن)، بورنا باريسيتش (رينجرز)، دوي كاليتا- كار (مارسيليا)، كارلو بارتوليك (نورشلاند)، فيليب بينكوفيتش (سيلتك)، داريو ميلنياك (ريزسبور).

وفي خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، إيفان راكيتيتش (برشلونة)، ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي)، ميلان باديلي (لاتسيو)، مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان) ماركو روج (إشبيلية)، ماريوباساليتش (أتلانتا)، فيليب براداريتش (كالياري).

وفي الهجوم: إيفان بيرسيتش (إنتر ميلان)، اندري كرامريتش (هوفنهايم)، انتي ريبيتش (فرانكفورت)، نيكولا فلاسيتش (سسكا موسكو)، يوسيب بريكالو (فولفسبورغ)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب).