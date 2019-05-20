سيميدو يغادر المستشفى ويغيب عن تدريبات برشلونة

حصل اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو، نجم نادي برشلونة الإسباني، على إذن طبي بالخروج من المستشفى التي نقل إليها عقب إصابته بكدمة في الرأس خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإسباني "الليغا" التي خاضها يوم الأحد أمام إيبار.

وقال نادي برشلونة في بيان له: نيسلون سيميدو اجتاز الفحوصات الطبية التي أجريت له بسبب كدمة الرأس وحصل على إذن بالخروج من المستشفى، سيميدو سيعود إلى برشلونة ليتبع البروتوكول المناسب لمثل هذه الحالات، وسيتم تقييم إمكانية عودته للتدريبات.

ويشار إلى أن الظهير البرتغالي خضع للملاحظة داخل أحد مستشفيات مدينة بيلباو الإسبانية طوال الليلة الماضية، بعد أن أصيب بضربة في الرأس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة 2 - 2 مع مضيفه إيبار في الجولة الأخيرة من "الليغا".

ولن يعود سيميدو للانخراط في تدريبات برشلونة قبل أن يحصل على إذن من الجهاز الطبي للفريق الكتالوني، ولذلك فمن المقرر أن يغيب عن مران الفريق يوم الاثنين الذي يستعد من خلاله لمباراته المصيرية أمام فالنسيا في نهائي بطولة كاس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.

وخاض سيميدو هذا الموسم بقميص برشلونة 45 مباراة في جميع البطولات، منها 26 مباراة في الدوري وثماني مباريات في كأس ملك إسبانيا و10 مباريات في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة كأس سوبر إسبانيا.