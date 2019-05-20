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كانسيلو يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الأنف

المصدر: روما - د ب أ
جواو كانسيلو في لقاء يوفنتوس وأتلانتا
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أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن مدافعه جواو كانسيلو سيخضع لعملية جراحية إثر إصابته بكسر في الأنف خلال مباراة للفريق بالدوري.

وتعرض البرتغالي الدولي كانسيلو "24 عاما" للإصابة إثر التحام مع لاعب من فريق أتلانتا خلال مباراة الفريقين مساء يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي. وأوضح نادي يوفنتوس أن اللاعب سيخضع للعملية الجراحية يوم الثلاثاء.

وشارك لاعب الظهير الأيمن كانسيلو في 24 مباراة خلال موسمه الأول مع يوفنتوس، الذي توج بلقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وقد حسم اللقب قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

كلمات دالّة

#يوفنتوس, #كانسيلو

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